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Bayram tatilinde elektrik tüketimi düştü

Türkiye'de elektrik tüketimi Kurban Bayramı tatiline denk gelen 20-26 Ağustos'ta, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 24 azalarak 4,7 milyar kilovatsaate düştü.

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Bayram tatilinde elektrik tüketimi düştü

Kurban Bayramı tatili süresince iş yeri ve sanayi kuruluşlarının büyük kısmının kapalı olması tüketimin düşmesinde etkili oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre, 20-26 Ağustos'ta elektrik tüketimi bir önceki haftaya göre yüzde 24 azalarak 4 milyar 747 milyon 700 bin kilovatsaate geriledi.

Türkiye genelinde 13-19 Ağustos'ta elektrik tüketimi ise, 6 milyar 277 milyon 152 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

16 Ağustos'ta 942 milyon 193 bin kilovatsaate kadar çıkan elektrik tüketimi, bayramın birinci günü olan 21 Ağustos'ta 602 milyon 557 bin kilovatsaate geriledi.

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı, elektrik tüketimi
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