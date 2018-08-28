Konutta büyük kampanya başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı açıkladı.

Kurum, gayrimenkul alanındaki kampanya kapsamında, projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını belirterek, minimum yüzde 10 peşinat alınacağını söyledi.

[Emlakta büyük kampanya] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.https://t.co/wuCjbecKu7 pic.twitter.com/80Ecwm6SxE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ağustos 2018

Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.”

[Emlakta büyük kampanya] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Süreç içerisindeki döviz, altın artışı kadar daire fiyatından bedel düşülecek.https://t.co/wuCjbecKu7 pic.twitter.com/l2TuCmz2T6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ağustos 2018

Sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Kurum, “Vatandaşların da gayrimenkulün gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya.” dedi.

"Bugün sektörümüzün fedakarlık günü"

Bu durumun bazılarını rahatsız ettiğine vurgu yapan Kurum, “Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü.” ifadelerini kullandı.

[Emlakta büyük kampanya] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje gerçekten büyük bir fedakarlık örneği. Bu milli duruş, birlik, seferberlik birilerini rahatsız ediyor, rahatsız etmeye de devam edecek.https://t.co/wuCjbecKu7 pic.twitter.com/gXoPhmmdVi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ağustos 2018

"Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor"

Kampanyanın 29 Ağustos’ta başlayacağını ve 31 Ekim’e kadar süreceğini söyleyen Kurum, “Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz.” diye konuştu.

[Emlakta büyük kampanya] Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak, 31 Ekim'e kadar sürecek.https://t.co/wuCjbecKu7 pic.twitter.com/du7SfIHabX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ağustos 2018

"Daire konusunda bir fiyat limiti yok"

Daire fiyatlarıyla ilgili hiçbir sınırlamanın olmadığını ifade eden Kurum, “Ancak şunun takibini yapacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Kampanya başladı fiyat arttıralım, satıldı fiyat arttıralım söz konusu değil, bugünkü şartlar ve fiyatlar neyse bu şartlar ve fiyatlarda yükleyicilerimiz bunu gerçekleştirecekler ve bunun takibini de Bakanlık olarak biz yapacağız. Daire konusunda bir fiyat limiti de yok.” dedi.

Kaynak: AA