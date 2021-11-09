Son dönemde başkaları adına açılan banka hesapları nedeniyle mağduriyetler arttı. Kendileri için açtırdıkları banka hesaplarını çeşitli nedenlerle 3'üncü şahıslara kullandıranlar şikayet konusu oldu.

Hesabını başkalarına kullandıran kişilerin banka hesaplarında önemli miktarlarda para giriş çıkışları yapılabiliyor. Kayıt dışı hasılatlar da bu hesaplar üzerinden tahsil ediliyor.

"Başkalarının banka hesabını terör örgütleri kullanabiliyor"

Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Banka hesaplarını kullandıranlar, bunu rızaen veya bir ücret karşılığında yapabiliyorlar. Başkalarının banka hesaplarını daha çok terör örgütleri, yasa dışı çalışanlar veya vergi mükellefiyeti olmakla beraber, kayıt dışı hasılatlarını kayıt dışında tahsil etmek isteyen şirketler ve kişiler kullanıyor" dedi.

Bu tür olaylar, banka hesaplarının incelenmesi sonucunda tespit ediliyor. Suçu işleyenler hakkında da çeşitli işlemler yapılıyor.

"Vergisel cezalar uygulanıyor"

Banka hesaplarını başkalarına kullandıranların suça ortak olduğunu söyleyen Tolu, şu bilgileri verdi:

"Vergi müfettişleri bu suç gelirlerinin tespitini yapıyor. Bununla ilgili olarak belirli bir komisyon oranı var. Yüzde 1 ile 3 arasında değişiyor. Bu oranlar üzerinden banka hesaplarını kullandıranlar adına bir cezai vergi tarhiyatı yapılıyor."

Cezai boyutu da var

Bu suçu işleyenler hakkında MASAK da, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabiliyor. Açılan davalar sonucunda, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası veriliyor.

Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde bu suçu işlememiş oluyor. Herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyor.