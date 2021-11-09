Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarı artabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Dönmez: Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 14:57
- 14:56
- 15:06
- 14:40
- 14:43
Sıradaki Haber
Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz