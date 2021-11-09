Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş Forumu altı ülkeyi buluşturuyor
6 ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla organize edilen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu, yarın İstanbul'da düzenlenecek.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumuna, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'tan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcileri katılacak.
Etkinliğe, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in yanı sıra paydaş ülkelerin iş dünyası temsilcileri de katılım sağlayacak.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu, yarın saat 14.00'te başlayacak.
Etiketler: Azerbaycan İstanbul Özbekistan
Sıradaki Haber
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışma yapıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz