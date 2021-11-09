Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 569 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 567,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 569,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 lira, Cumhuriyet altını da 3.807 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.820 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bugün ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının artmasına sebep olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 9,7250 seviyesinde bulunuyor.

Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 569 lira 30 kuruşken satışı ise 569 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 928 lira satış fiyatı 933 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.820,31 dolar

Satış: 1.820,50 dolar

Gram

Alış: 569,30 lira

Satış: 569,50 lira

Çeyrek

Alış: 928,57 lira

Satış: 933,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.774,00 lira

Satış: 3.807,00 lira