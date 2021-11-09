Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle toplamda 8 bin 500 megavatlık bir portföy oluşturulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla YEKA yarışmalarına devam edilmesini planlıyor.

YEKA modeli ile ilk olarak 2017'de yapılan Karapınar YEKA-1 GES yarışmasıyla bin megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edildi. Eylül sonu itibarıyla bu tesisin 363,58 megavatlık kısmı işletmeye alındı.

Projelerin önlisansları verildi

İkinci YEKA yarışması YEKA RES-1 ile 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesi tahsis edildi ve Edirne-Tekirdağ-Kırklareli, Sivas ve Eskişehir bölgelerinde yer alan projeler için 24 Eylül 2020'de EPDK tarafından önlisanslar verildi.

2019'da her biri 250 megavat kapasiteli Aydın, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir bölgelerinde toplam 1000 megavat kapasitenin tahsisi amacıyla 4 YEKA RES-2 yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışma kapsamında kazanan şirketler tarafından tesislere ilişkin süreçler yürütülüyor.

2021'de YEKA GES-3 yarışmaları ile 74 ayrı yatırımcıya, 36 şehri kapsayan ve her biri 10,15 ve 20 megavat olmak üzere toplam 1000 megavat gücündeki bağlantı kapasitelerinin tahsisi yapıldı.

Yarışmalar sonucunda tahsis edilen 1000 megavatlık kurulu güç için ağırlıklı ortalama fiyat kilovatsaat başına 21 lira 52 kuruş olarak gerçekleşti.

YEKA modeliyle bugüne kadar 2 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgar olmak üzere toplamda 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yarışması tamamlandı.

Süreci devam eden yarışmalar

Yarışma süreci devam eden 3 farklı YEKA yarışmasında 2 bin megavat rüzgar, 2 bin 500 megavat güneş olmak üzere toplamda 4 bin 500 megavatlık kapasite bulunuyor.

Toplam 75 şehri kapsayacak ve 42 ayrı bağlantı bölgesi için 20-90 megavatlık toplam 2 bin megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla yapılması planlanan YEKA RES-3 yarışmalarına ilişkin başvurular 14 Aralık'ta alınacak.

YEKA GES-4 yarışmalarına ilişkin başvurular 30 Mart 2022'de alınacak.

Toplam 1500 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 23 bağlantı bölgesinde yapılması planlanan 76 projeyi kapsayacak YEKA GES-5 yarışmasına ilişkin başvuruların 12 Ocak 2022'de alınması planlanıyor.