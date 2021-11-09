Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından millete seslendi.

Erdoğan, "TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem enerji sektöründeki kurumların dengelerini bozmayacak hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla bu küresel enerji krizini yönetmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kararla birlikte, 1984 yılından beri yürürlükte olan TRT Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca tüketicilerden alınan yüzde 2'lik TRT payı kaldırıldı.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

1 Ocak 2021 tarihinde yüzde 1'den yüzde 0,7'ye düşürülen Enerji Fonu kesintileri de kaldırılmış oldu.

Böylece, elektrik tüketim payı üzerinden yüzde 2,7'lik bir indirim sağlanacak.