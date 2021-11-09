Borsa İstanbul endeksi günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, 1625,06 puan ile en yüksek seviyesini gördü.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 ve 15,04 puan değer kazanarak 1.623,57 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira düzeyinde oldu.

En çok kazandıran endeks spor oldu

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08 holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,91 ile turizm oldu.

ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.