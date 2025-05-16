Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.05.2025 08:53

Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı

Balon balığı avcılığı için destekleme tutarı, 100 bin adede kadar olan miktar için 25 liradan 35 liraya yükseltildi.

Balon balığı avcılığına yönelik destekleme tutarı artırıldı

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar destekleme tutarı artırılarak 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar destekleme tutarı 10 lira olarak uygulanmaya devam edilecek.

Ayrıca, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, üreticilere ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si kadar ödenen komisyonun tutarı yüzde 0,05'e düşürüldü.

Kararları Tarım ve Orman Bakanlığı uygulayacak.

ETİKETLER
Balon Balığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Coinbase’a siber saldırı: 400 milyon dolarlık kayıp riski
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat
09:33
"Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 kişi gözaltına alındı
09:35
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:16
İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanacak
09:06
Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları bugün yapılacak
Meteoroloji'den 10 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den 10 kente "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ