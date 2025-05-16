Coinbase’a siber saldırı: 400 milyon dolarlık kayıp riski

Şirketin aktardığına göre, saldırganlar Coinbase çalışanlarına ve taşeronlarına ödeme yaparak müşteri bilgilerine ulaştı. Elde ettikleri verilerle şirketi taklit eden saldırganlar, kullanıcıları kandırarak kripto varlıklarını ele geçirdi.

Coinbase, söz konusu saldırı sonucunda müşteri bilgilerinin yüzde 1’inden daha azına erişildiğini ve bu bilgilerin dolandırıcılıkta kullanıldığını duyurdu. Şirket, hackerların sessiz kalmak karşılığında 20 milyon dolar talep ettiğini, ancak bu parayı ödemeyi reddettiklerini belirtti. Bunun yerine dolandırılan tüm müşterilere ödeme yapılacağını açıkladı.

Olayın ardından Coinbase’in hisseleri yüzde 4,1 oranında değer kaybetti.

S&P 500’e katılmadan günler önce geldi

Saldırı, şirketin ABD’nin önde gelen endeksi S&P 500’e dahil edilmesinden sadece günler önce gerçekleşti. Bu adım, kripto sektörünün geleneksel finans dünyasında daha görünür hale gelmesi açısından önem taşıyor.

Ancak olay aynı zamanda, sektörün büyüdükçe siber suçluların hedefi haline geldiğini de gözler önüne serdi. Blokzincir analiz şirketi Chainanalysis’in verilerine göre, sadece 2024 yılında kripto para sektöründe gerçekleşen siber hırsızlıkların toplam maliyeti 2,2 milyar doları buldu.

Kripto şirketi Zumo’nun kurucusu Nick Jones, “Güvenlik, kripto sektörü için hâlâ büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sektör büyüdükçe kötü niyetli aktörlerin ilgisini daha fazla çekiyor” dedi.

20 milyon dolarlık ödül fonu kuruldu

Coinbase, 11 Mayıs’ta “bilinmeyen bir tehdit aktöründen” e-posta aldıklarını ve saldırıya uğrayan müşterilere ödeme yapılacağını bildirdi.

Şirket açıklamasında, “Hukuk uygulayıcı kurumlarla iş birliği içinde en ağır cezaların verilmesi için çalışıyoruz. 20 milyon dolarlık fidye talebini ödemeyeceğiz. Bunun yerine, saldırının sorumlularının yakalanmasını sağlayacak bilgileri paylaşanlara verilmek üzere 20 milyon dolarlık bir ödül fonu kuruyoruz” denildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre, saldırının şirkete maliyeti 180 ila 400 milyon dolar arasında değişebilir. Bu rakama iyileştirme çalışmaları ve gönüllü müşteri ödemeleri dahil edildi, ancak potansiyel kayıplar, tazminat talepleri ve muhtemel geri kazanımlar gibi unsurlar nedeniyle değişiklik gösterebileceği ifade edildi.

Olayla ilişkisi bulunan ve müşteri bilgilerini paylaşan çalışanların işine son verildiği de açıklandı.

Yeni dolandırıcılıklara karşı uyarı

Coinbase, müşterilerini gelecekte olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şirketten yapılan uyarıda, “Coinbase asla sizden şifre, iki faktörlü kimlik doğrulama kodu ya da belirli bir adrese varlık transferi yapmanızı istemez” ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılara hesaplarında şüpheli bir durum fark etmeleri halinde hesaplarını kilitlemeleri önerildi.

Coinbase, “Etkilenen müşterilerimizden özür dileriz. Bu olayın yarattığı kaygı ve sıkıntının farkındayız. Benzer durumlarda sorumluluk almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.