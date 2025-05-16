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Dünya
BBC 16.05.2025 06:24

2028 Yaz Olimpiyatları'nda hava taksilerin kullanılması planlanıyor

Los Angeles, 2028 Yaz Olimpiyatları sırasında seyircilere yönelik hava taksi hizmeti sunmayı planlıyor. Organizasyon Komitesi LA28, Archer Aviation şirketiyle iş birliğine giderek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları süresince hava yoluyla ulaşım imkânı sağlamayı hedefliyor.

2028 Yaz Olimpiyatları'nda hava taksilerin kullanılması planlanıyor

Planlanan sistem, izleyicileri belirli noktalar arasında 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla taşıyacak. Hava taksilerin özellikle bölgedeki büyük olimpiyat tesislerine hizmet vermesi bekleniyor.

Henüz sertifika almadı

Archer Aviation, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçaklar (eVTOL) geliştiriyor. Şirketin “Midnight” adlı pilotlu uçağı, dört kişilik kapasiteye sahip ve helikopterlere kıyasla daha az gürültü ve emisyon üretiyor.

Ancak hava taksilerin kullanılabilmesi için ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) sertifikasyon alması gerekiyor. Şirket, bu yıl içerisinde “Tip Sertifikası” almayı umut ediyor.

Paris 2024’te de benzer bir hizmet planlanmış, ancak Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından zamanında onay verilmediği için hayata geçirilememişti.

Mobil uygulama üzerinden çağrılabilecek

Hava taksilerin fiyatının, lüks bir Uber yolculuğuna benzer seviyede olması planlanıyor. Kullanıcılar, tıpkı kara yoluyla hizmet veren ulaşım uygulamalarında olduğu gibi mobil bir uygulama üzerinden bu hava araçlarını çağırabilecek.

Ulaşımda yeni dönem hedefleniyor

Archer Aviation, Boeing ve United Airlines gibi büyük firmalar tarafından destekleniyor. Şirketin CEO’su Adam Goldstein, “Los Angeles'ta ulaşımı dönüştürmek ve ABD’de ulaşımın geleceğini şekillendirecek bir miras bırakmak istiyoruz. Bunu yapmanın en uygun zamanı LA28 Oyunlarıdır” açıklamasında bulundu.

Los Angeles, daha önce 1932 ve 1984 yıllarında da Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmıştı. 2028 yılında düzenlenecek oyunlarda şehir içi araç kullanımının yasaklanacağı belirtiliyor. Ancak kentin toplu taşıma altyapısının geliştirilmesine yönelik planların iptal edilmesi, bu hedefin zorluğunu ortaya koyuyor.

Uçan taksiler, birçok ülkede ulaşımın geleceği olarak görülüyor. İngiltere hükümeti de 2024 yılında yayımladığı “Uçuşun Geleceği” eylem planında, ülkedeki ilk uçan taksinin 2026’da hizmete girebileceğini öngörmüştü.

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