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Dünya
AA 16.05.2025 06:17

ABD'de eski FBI Direktörü, Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i Başkan Donald Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçladı.

ABD'de eski FBI Direktörü, Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor

Eski FBI direktörü, sosyal medya hesabından, sahilde kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış "86 47" sayılarının fotoğrafını "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla paylaştı.

Paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldıran Comey'e İç Güvenlik Bakanı Noem'den yanıt geldi.

Comey'i Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlayan Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Askeri terminolojide 86, birini ortadan kaldırmak veya bir şeyin görevine son vermek anlamına geliyor. 47 sayısının ise ABD'nin 47'nci başkanı Trump'a işaret ettiği düşünülüyor.

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