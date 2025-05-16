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Dünya
AA 16.05.2025 04:03

Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde katil İsrail de saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 237 Filistinli öldü.

Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde katil İsrail de saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ziyaretinin başlamasıyla Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bölge turunun üçüncü gününde (15 Mayıs) 119 kişi hayatını kaybetti.

Böylece, Trump'ın ziyareti boyunca düzenlenen saldırılarda ölen Filistinli sayısı 237 oldu.

Bu katliamlar, Trump'ın, "Gazze'deki Filistinliler daha iyi bir geleceği hak ediyor" yönündeki açıklamasına rağmen gerçekleşti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

18 yıldır Gazze’yi abluka altında tutan İsrail’in saldırıları sonucu, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evsiz kaldı. Tel Aviv yönetiminin yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze’de kıtlık yaşanıyor.

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