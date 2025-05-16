Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2025 01:02

İtalya, Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ı sınır dışı etti

İtalya'nın, bir etkinlik için ülkeye gelen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ı kamu düzeni gerekçesiyle sınır dışı ettiği bildirildi.

İtalya, Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ı sınır dışı etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, son yıllarda pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla gündem olan 43 yaşındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan, kuzeydeki Milano kentinde Avrupalı aşırı sağcılar tarafından 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Remigration (Geriye Göç) Zirvesi" için geldiği Malpensa Havalimanı'nda İtalyan polisi tarafından durduruldu.

Kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilerek İtalya'ya girmesine izin verilmeyen Paludan, buradan sınır dışı edildi.

Basında yer alan haberlerde, havalimanının bağlı olduğu Varese İl Emniyet Müdürlüğünün haberleri doğruladığı belirtildi.

Bu arada, göç zirvesinin yapılacağı otelin organizasyonun rezervasyonunu iptal ettiği ve zirvenin nerede yapılacağının henüz netleşmediği basına yansıdı.

Paludan, son yıllarda Danimarka ve İsveç'te sık sık tepkilere yol açan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelmişti.

ETİKETLER
İtalya Danimarka
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini" söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak
00:39
Ankara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
00:33
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceklerini" söyledi
00:15
Hakkari'de "şap" karantinası
00:01
ABD ile BAE, 200 milyar doları aşan yeni ticaret anlaşmaları yaptı
23:34
Hindistan ve Pakistan'dan sınır gerilimini azaltacak önlemleri sürdürme kararı
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Bitlis'te yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ