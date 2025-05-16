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Dünya
AA 16.05.2025 06:16

Hamas'tan, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı kitlesel protesto çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın durdurulması için 3 gün boyunca geniş çaplı protesto ve etkinlik düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı kitlesel protesto çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamların dozunu artırdığı, yerleşim yerleri, barınaklar, çadırlar ve hastaneleri hedef aldığı, bazı aileleri nüfus kayıtlarından tamamen sildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin halkının iradesini kırmak için abluka ve açlığı silah olarak kullandığı aktarılan açıklamada, dünyanın da bu "savaş suçlarına" dur demekten aciz olduğu ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra dünyanın özgür insanlarına seslenilen açıklamada, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek geniş kapsamlı protesto ve etkinliklerle İsrail'e baskı yapılması istendi.

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