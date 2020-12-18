Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkçılara destek ödemesi bugün yatırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara, 2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL’lik destekleme ödemesinin bugün yatırılacağını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Balıkçılık av filosunun yüzde 90’ını oluşturan küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL’lik destekleme ödemesini bugün 18.00’den sonra yapıyoruz" paylaşımını yaptı.
Balıkçılık av filomuzun %90’ını oluşturan küçük ölçekli balıkçılarımıza, 2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL’lik destekleme ödemesini bugün 18.00’den sonra yapıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 18, 2020
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/l2Dh7mRGmA
Etiketler: Bekir Pakdemirli Destek Ödemesi
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