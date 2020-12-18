Bakan Pakdemirli, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Balıkçılık av filosunun yüzde 90’ını oluşturan küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL’lik destekleme ödemesini bugün 18.00’den sonra yapıyoruz" paylaşımını yaptı.

Balıkçılık av filomuzun %90’ını oluşturan küçük ölçekli balıkçılarımıza, 2020 yılı için 13 milyon 733 bin 500 TL’lik destekleme ödemesini bugün 18.00’den sonra yapıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/l2Dh7mRGmA — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 18, 2020