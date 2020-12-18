Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Bayındır'ın Turan Mahallesi'nde "Tarla koşullarında kesme çiçek amaçlı nergis yetiştiriciliğinin çeşitlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin eğitimi" adlı çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında üreticilere dağıtılan ilk nergis soğanları toprakla buluşturuldu.

İzmir İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altınoluk, şehirde 286 milyon kesme çiçek üretimi yapıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

76 bin 50 adet nergis soğanı dağıtılacak

Bölgede nergis yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulu ve Bayındır Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında 6 üreticiye, 76 bin 50 adet nergis soğanı dağıtılması hedefleniyor.