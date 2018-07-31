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Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda palamut avcılığında önemli derecede artış bekliyor.

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Balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu

Balıkçılar, yeni sezon öncesi, teknelerine bakım yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, palamudun balıkçılar açısından katma değeri en yüksek balık türleri arasında yer aldığını söyledi.

"Palamuttan umutluyuz"

Geçen sezon Türkiye karasularında 7 bin 578 ton palamut avlandığını belirten Bayrak, bu rakamın, son yılların en düşüğü olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon öncesi ise palamuttan umutlu olduklarını ifade eden Bayrak, "Çünkü gördüğümüz kadarıyla denizde bir hayli küçük boyda palamut var, bu da bizleri yeni öncesi umutlandırıyor" dedi.

"Küçük boy palamutları avlamayın"

Bayrak, palamut balığının büyüme döneminde olduğuna dikkat çekerek, "Bir kez daha insanları uyarmak istiyoruz, küçük boylardaki palamutları kesinlikle avlamasınlar" uyarısını yaptı.

"Balık bol olursa vatandaş ucuza tüketir"

Lüfer, istavrit, çinekop ve hamsi gibi balık türlerinin de bol olmasını umut ettiklerini belirten Bayrak, "Balık bol olursa hem vatandaş ucuza tüketir hem de balıkçılarımız para kazanmış olur. Yeni sezona yeni umutlarla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: palamut, karadeniz, balık, av yasağı, balıkçılar
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