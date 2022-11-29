Tekirdağ'da balık tezgahlarında istavritin kilogramı 100, sarıkanat 120, mezgit 150, barbun 200 liraya yükseldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodostan sonra poyrazın da balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların bir süredir hava şartlarından dolayı denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, "Geçen hafta çok sert lodos vardı. Lodos bitti, bir gün denize çıkabildi balıkçılar. Ardından poyraz etkili oldu. Balıkçılar mecburen limanda bekliyor. Denize açılamamaları ister istemez balık fiyatlarına yansıdı. Bütün çeşitlerde bir miktar fiyat artışı oldu ama bu durum geçici. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar denize açılacak ve fiyatlar eski haline inecektir" dedi.

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"Palamut avcılığı neredeyse sona erdi"

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de hava şartlarının avcılığı ve balık fiyatlarını etkilediğini dile getirdi.

Palamut avcılığının neredeyse sona geldiğini anlatan Dedeler, "Palamudun ardından vatandaşlarımızın tercihi çinekop. Bu aralar denizlerde çinekop bol miktarda avlanıyor. Marmara'da karides avcılığı başladı, ondan sonra mezgit ve istavrit avcılığı olur. Bu yıl geçen seneye göre güzel balıkçılık yaptık" diye konuştu