Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor
Emlak vergisi ikinci taksit dönemi için yarın son gün. Ödemeler, belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren emlak vergilerinde ikinci taksitin son ödeme günü yarın.
Emlak vergisi oranı 4 yılda bir takdir komisyonlarınca kararlaştırılıyor.
Geçen yıl 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerler belirlendi. 2022 yılı için vergi artışı yüzde 36,20 oldu.
Ödemeler, belediyelere havale ya da e-Devlet'ten yapılabiliyor
Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.
Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak.
Ödemeler, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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