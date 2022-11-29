Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke ekonomisinin 3. çeyrek büyüme oranını yarın 10.00'da açıklayacak.

Yüzde 3,9 ila 4,2 ekonomik büyüme bekleniyor.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 7,6 oldu.

8 kuruluş Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası kuruluşlar da Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Para Fonu IMF, 2022 sonu için yüzde 4 olan tahminini yüzde 5 olarak değiştirdi.

Standart and Poor's, yüzde 3,5'ten yüzde 5,2'ye, Fitch Ratings yüzde 4,5'ten 5,2'ye, Mooddy's yüzde 3,5'den yüzde 4,5'e yükseltti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yüzde 2 olan beklentisini yüzde 4,5'e çıkardı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin tahmini yüzde 5,4 oldu. Amerikalı Yatırım Bankası Goldman Sachs tahminini yüzde 5,5, Dünya Bankası yüzde 4,7 olarak açıkladı.

Böylece 8 uluslararası kuruluş, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltmiş oldu.