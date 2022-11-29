Sermaye piyasaları hareketli bir yıl geçiriyor. 11 ayda, 33 şirket hisselerini halka arz etti.

Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısı 3 milyonu geçti. Yatırımcıların 2 milyon 800 bini gerçek kişilerden oluşuyor.

Sermaye dünyasındaki bu gelişmeler, 6'ncı Sermaye Piyasaları Kongresi'nde ele alınacak.

"Şirketler 86 milyar lira finansmana kavuştu"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop, konuyla ilgili şöyle konuşuyor:

"Şirketler sermaye piyasalarını kullanarak yatırımlarının finansmanında halka arzı kullanmış olmaları bizim için çok önemli. 86 milyar son iki yılda toplanan kaynak, önemli bir rakam. dolayısıyla reel sektöre böyle bir kaynağı sermaye piyasalarından aktarılmış oldu.

İşlediğimiz konular da özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sermaye piyasaları nereye giriyor? Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız. Profesyonellerin de, öğrencilerin de, bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceğini düşünüyorum"

Kongrenin teması ‘Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım’. Zirveye katılım için, internet üzerinden ücretsiz kayıtlar devam ediyor.