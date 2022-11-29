Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.471,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 5.465,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gerileyerek 5.450,00 puana indi.

Analistler, Çin'deki "sıfır COVID-19" protestoları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamalarıyla risk iştahının azaldığını ancak, Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla endekslerin yönünü yukarı çevirdiğini söyledi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin veriler öncesinde, dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.

Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Geçen hafta, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına yönelik beklentiler yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.500 ve 5.550 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.