Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,61 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.942,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksleri yüzde 0,37 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,36'yla kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1 yükselerek 4.923,23 puan ile kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.970,36 puana taşıdı.