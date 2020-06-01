Türkiye’nin 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarını çok sayıda alanda hayata geçirmesi, birbirinden farklı sektörlerin yeni döneme dair hazırlıklarının da hız kazanmasını beraberinde getirdi.

Baklavacılar da ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bu döneme hazırlık yapan sektörlerden biri. Salgın nedeniyle işleri oldukça düşen, paket servislere izin verilmesiyle nispeten hareketlenen sektörde hemen herkes ‘internet üzerinden sipariş’ ve ‘paket servis’ hizmetlerine yoğunlaştı.

Vatandaş hizmetin ayağına gelmesine alıştı

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, salgın döneminde özellikle toplu şekilde yeme-içme mekanlarının kapanmasıyla baklavacıların büyük yara aldığını hatırlatarak, “Sonrasında iş yerlerimiz kapandı. Ama hemen yeni bir kararla paket servis yapabilme hakkı tanındı işletmelere. İşte o zaman dönüşümün ilk adımı atılmış oldu. Çünkü koronavirüs döneminde vatandaş hizmetin tek tıkla ya da bir telefonla ayağına gelmesine alıştı” dedi.

[BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım. Foto: AA]

Dönüşüme ayak uyduranlar ayakta kalacak

İlk etapta herkesin zorlandığını ancak bir süre sonra gerek üreticinin gerek tüketicinin gerekse de satış yapanların bu döneme ayak uydurduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

“Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen hizmetin ne kadar önemli olduğunu anladı. Dışarı çıkmadılar, virüs riskine bulaşmadılar ve yine de istediklerine bir şekilde erişebildiler. Biz, bu sürecin aynı şekilde uzunca bir zaman devam edebileceği düşüncesindeyiz. Bir günde her şeyin eskiye dönmesi mümkün değil. O nedenle ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bu döneme bizler de ayak uydurmak durumundayız.

Koronavirüs öncesinde paket servisin genel satışa oranı yüzde 3 civarındaydı. Şimdi yüzde 30’ları geçti. Ayrıca paket servis izni ilk verildiğinde sektörde çok az mağaza internetten satış ve güçlü bir paket servis ağına sahipti. Ancak zaman içinde bu değişti. Sektör hızlıca yenilendi ve çok sayıda mağaza internetten satış ve kurye ile adrese gönderim hizmetini vermeye başladı. Gelecek dönemde de bu süreci iyi yönetenler satışlarını artıracak ve yaralarını saracak. Dönüşüme ayak uyduramayanlar ise çok zorlanacak.”

1 Haziran’dan itibaren sektör ivme kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran itibarıyla çok geniş bir alanda yeni bir dönemin başladığına işaret eden Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Restoranların ve otellerin açılması sektöre ciddi faydalar sağlayacak. Yılın ilk yarısında çok ciddi zorluklar yaşadık, önemli sınavlar verdik. Şimdi iyileşme zamanı. Bayramda her ne kadar eskisi gibi tepsi tepsi baklava satamasak da yine de bir hareketlenme oldu. 1 Haziran itibarıyla bu ivme daha da hız kazanacak ve sektör yılın ikinci yarısında vites yükseltecek.

Uçuşların yeniden başlamasının da olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim. Salgın döneminde ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelere kargo uçaklar devam etse de çok sayıda ülkeyle bu ticaret de durmuştu. Şimdi yeniden başlayacak.”

[Sektör temsilcileri baklavaya bu yıl zam olmayacağını açıkladı. Foto: AA]

“Baklavaya bu yıl zam yok”

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, kimi sektörlerde normalleşme döneminde fiyat artışı olacağının açıklandığını ancak baklava için böyle bir durumun söz konusu olmayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

“Salgın döneminde satışlar dibe vurunca fıstık fiyatları da azaldı. Özellikle stokçular bu kez istedikleri gibi fiyat yükseltemedi çünkü talep yoktu. Bu nedenle fiyatlar düştü. Öte yandan Antep fıstığında ‘bir yıl var, bir yıl yok’ şeklinde olur üretim. Bu yıl fıstığın var yılı. Ağustos ayında yeni mahsul geliyor. Bu da eldekilerin bir an önce tüketilmesi anlamına geliyor. Elinde fıstık olan üretici piyasaya bunu bir an önce satmak ister ki yeni mahsule yer açsın deposunda. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda bu yıl baklavaya zam gelmeyeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.”