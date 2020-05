Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal hayata yönelik alınan tedbirler baklava üreticilerini de etkiledi. İlk dönemdeki durgunluğu şimdilik ‘eve paket servis’ seçeneğiyle çözmeye çalışan sektör temsilcileri hem salgın dönemini değerlendirdi, hem de normalleşme süreciyle ilgili beklentilerini anlattı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, salgın nedeniyle AVM’lerin, insanların topluca bulunabildiği restoranların, otellerin ve benzer yerlerin kapandığını, bu dönemde cadde mağazalarındaki ciroların da önemli ölçüde azaldığını hatırlatarak, nisan ayında sektörde iş hacminin yüzde 30’lara kadar düştüğünü açıkladı.

[BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım. Foto: AA]

Bakanlık izin verince sektörde hareketlilik oldu

Yıldırım, insan sağlığına öncelik verdiklerini ve bu kapsamda yapılan düzenlemelere sıkı şekilde uyum sağladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“Evde kalmanın insanlar üzerinde ayrı bir psikolojisi var. Millet olarak kendimizi mutsuz hissettiğimizde genelde tatlı yemek gibi bir alışkanlığımız var. Salgınla beraber kapanan yerler oldu ancak vatandaşlar bu kez evden sipariş çözümünü buldular.

Bu noktada bir kırılma yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği ilk hafta sonunda tatlıcılar kapalıydı. Ancak biz önce İçişleri Bakanlığımıza ardından ilgili diğer kurumlara tatlıcıların da unlu mamul üreten yerler gibi değerlendirilmesi noktasında beklentimizi ilettik. Onlar da uygun gördüler ve diğer kısıtlama dönemlerinde baklavacılar açık kalıp, eve sipariş götürmeye devam ettiler. O hafta sonları yoğun bir şekilde çalıştık ve paket satış servisi ve ağı olan tatlıcılarda kısmen de olsa bir hareketlilik yaşandı.”

Toplumun bu süreci aşması zaman alacak

Bu yıl sektörün toparlanmasına ilişkin beklentisine dair “Koronavirüs ciddi bir travma yarattı herkeste. Bunu aşmak kolay değil. İnsanların yeniden ailece kalabalık yerlere gitmesinin zaman alacağının farkındayız. O nedenle biz 2021’i bekliyoruz” diyen Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Önümüzde bayram var. Bu bayramda ziyaretler oldukça sınırlı kalacak. Biliyorsunuz bizde bayramda gideceğin yere baklava götürmek ya da misafire baklava ikram etmek adettir. Bu yıl bunlar olmayacak. Tatil bölgeleri gibi çok ciddi tatlı talebi olan yerler de kısmen boş kalacak. Bu nedenle biz normalleşme dönemi hemen gelecek, sektör bu yıl kayıplarını telafi edecek gibi bir yaklaşımda değiliz. Zaman alacak bir sürecin bizi beklediğini biliyoruz. Ne zaman aşı bulunur, çok etkili bir ilaç piyasaya çıkar ve koronavirüs bir grip gibi kabul edilir gerçek anlamda düzelme ancak o zaman başlar.

[Hazırlanışı ustalık isteyen baklava aynı zamanda Türkiye ekonomisi için önemli bir konumda. Foto: AA ]

Yabancılardan en büyük farkımız 'esnaf geleneğimiz'

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, sektörün bu krizi nasıl yönettiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tahsilat sıkıntısı şu an had safhada. Bu sektör hemen herkesin birbirine bağlı olduğu bir alan. ABD’de, Avrupa’da bizim ülkemizde olduğu gibi bir ticaret yok. Orada her şey nakit. Bizim Anadolu’da bir esnaf geleneğimiz var. Tek bir sözle işlerin ilerlediği, malların temin edilebildiği iş hayatımız var.

Bizim millet olarak 'idare etme' özelliğimiz var ki bence bu dönemdeki en büyük avantajlarımızdan biri bu. Önce insanlık diyoruz, bu yaklaşımı muhafaza edip ticareti, parayı, pulu ikinci plana atıyoruz. Bizim milletimiz böyle bir millet. İşte biz de bunu gördüğümüz için salgın döneminde güçlenerek çıkacağız, 2021 itibarıyla çok güzel rakamlara ulaşacağız diyoruz. Yeter ki millet olarak yan yana duralım, bu süreci omuz omuza atlatmayı bilelim.”