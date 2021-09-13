Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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