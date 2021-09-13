Türkiye’nin ekonomi lokomotifi İstanbul… İstanbul’da da kimi ilçeler birbirinden farklı alanlarda öne çıkıyor. Zeytinburnu da özellikle son dönemlerde tekstil sektörünün merkezi olma yolunda hızla adımlar atan ilçelerden biri.

Genelde örme kumaş üreticilerinin faaliyet gösterdiği ilçe hazır giyimciler tarafından adeta üs haline getirilmiş durumda. Çocuk giyiminden kadın pijamalarına, iç çamaşırından geceliğe ve eşofman takımlarına kadar örme kumaşa ve hazır giyime dair hemen her şeyin bulunduğu ilçede tüm konfeksiyon ürünlerine de ulaşılabiliyor. Zeytinburnu'nda yer alan 4 bin işletmede 40 bine yakın çalışan bulunuyor.

[Tekstil sektörü Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir konumda. Foto: AA]

İlçeye dışarıdan gelenlerin sayısı günlük 200 bini buluyor

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sartık’a göre Zeytinburnu’na her gün ilçe dışından gelen çalışan ve müşteri sayısı dönem dönem 200 binleri buluyor.

Türkiye'de üretilen pijama, iç çamaşırı, eşofman takımları gibi örme kumaş ürünlerinin yüzde 70'inin Zeytinburnu'ndan ülke geneline ve yurt dışına pazarlandığını aktaran Sartık, ilçede yeni iş yeri ve mağaza açmak için çok talep olduğunu söyledi.

Çalışan sayısının 50 binlere ulaşmasının beklendiğini kaydeden ZETSİAD Başkanı, yeni işletmelerin açılması için zaman zaman yer bulunamadığını, bu konuda çalışmalarını sürdürdükleri kaydetti.

"2020'ye göre ihracattaki artış yüzde 10'larda olacak"

İlçedeki firmaların bu yıl 2,1 milyar dolarlık hazır giyim ve kumaş ihracatı yapmasının beklendiğini, 2020'ye göre ihracattaki artışın yüzde 10'larda olacağını bildiren Sartık, “En çok ihracatı kumaşta Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Fas, Cezayir, İtalya, Yunanistan, Fransa ve İspanya'ya gerçekleştiriyoruz. Hazır giyimde ise Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Körfez ve Ortadoğu coğrafyası öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

[Ülkemizde üretilen kumaşlar ve tekstil ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç oluyor. Foto: AA]

"Tekstilde 100 milyar dolarlık ihracat mümkün”

Dünya ile entegre bir tekstil merkezi olma yolunda ilerlerken bazı sorunlarının da bulunduğunu söyleyen Mehmet Sartık, "Öncelikle isteğimiz, trafik denetimlerinin artırılması. Ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Etkin bir denetimle trafik sorunları çözülebilir. Otopark sayısı artırılmalı." görüşünü paylaştı.

İlçedeki otel sayısının da istenilen düzeyde olmadığını, yeni otellerin yapılması gerektiğini belirten Sartık, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tekstildeki gücünü daha etkin kullanabilmesi ve küresel bir güç olabilmesi için sadece bu konuyla ilgilenen bir genel müdür veya bakan yardımcısı olmalı. Tekstilde tek ses olmalıyız.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tekstille ilgili bölge birimleri var. Yine çok sayıda sektörel dernek var. Herkes kendi başına çalışma yapıyor. Aynı gün ayrı şehirlerde tekstil fuarları düzenleniyor. Bu şekilde ilerlememiz çok zor. Tek seslilik olmalı.

Dünyaca ünlü bir tekstil fuarı düzenlemeliyiz. Bunun çok güzel örneklerini Avrupa'da görebiliyoruz. Tekstilde tek seslilik, güç birliği ve etkin bir tanıtım-pazarlama çalışmasıyla ihracatımızı 20 milyar dolarlardan 100 milyar dolara çıkartabiliriz."

