Tekstil, Doğu Anadolu'ya can suyu oluyor. Bölge ekonomisi canlanıyor, işsizliğin ve göçün önüne geçiliyor.

Devlet desteği ile tekstilin öne çıktığı Muş'ta, fabrika sayısı 28'i buldu, 3 bin 500 kişi çalışıyor. Birçok ünlü firma için üretim yapılıyor.

Başta spor malzemeleri olmak üzere üretilen mallar 54 ülkeye ihraç ediliyor. Tekstil sektörünün şehrin ekonomisine katkısı yıllık 100 milyon lira.

Göçün önüne geçildi

Sektörde çalışanların çoğunluğu kadın. Amine Timuçin de onlardan biri.

"Daha önce iş aramak için Bursa'ya gittim. Orada uzun seneler çalıştım. Ailem vardı burada, aklım onlarda kalıyordu. Bizim için buranın açılması bir avantaj. Ailemle beraberim, benim için çok iyi oldu."

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil, sadece batıya göçün önüne geçmiyor. Aynı zamanda tersine göçü de yaratıyor. Bu sayede büyükşehirlerde yıllarca tekstil sektöründe kalifiye eleman olarak çalışanlar, artık aynı işi kendi şehirlerinde yapma fırsatı sunuyor.

20 ülkeye ihracat

Ağrı, tekstil sektörü ile 2018'de tanıştı. 4 etaptan oluşan teksitilkentin ilk 3 etabı üretime başladı.

Ağrı İl Özel İdare Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Ağrı Valiliği tarafından harcanan yatırım miktarı 70 milyon TL civarında. Bu dördüncü etap da bittiğinde yaklaşık olarak 120 milyon TL gibi bir yatırım gerçekleştirilmiş olacak" dedi.

5 fabrikada toplam 2 bin kişi istihdam ediliyor. Çalışan Melahat Çetin, önceden kızını okutmaya imkanının yetmediğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Buranın sayesinde ben kızımı okutuyorum. Kızım 21 yaşında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sosyal bilimler okuyor ve buranın sayesinde okutuyorum gerçekten."

Ağrı'da hünerli ellerden çıkan gömlek, triko ve pijama gibi ürünler, 20 ülkeye gönderiliyor.

Erzurum hedef yükseltti

Son olarak tekstil kent zincirine katılan kentlerden biri de Erzurum oldu. İlk etabı tamamlanan fabrikalar sağladığı istihdamlarla yüzlerce insana ekmek kapısı oluyor.

4 fabrikada üretim yapılan tekstilkentte çalışan sayısı şimdilik bin. Tüm etaplar faaliyete geçtiğinde toplamda 5 bin 500 kişi iş sahibi olacak. Şu anda bile Erzurum'dan 11 ülkeye ihracat yapılıyor.

Organize sanayi bölge müdürü Fırat Karakaya, "Tekstilkentin üçüncü etap çalışmalarında da şu anda proje ve parsel düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü etapta da en az 3 fabrika inşaatımız olacak" dedi.

Sektör gün gün büyüyor.

Doğu Anadolu'daki kentlerin kaderi tekstille değişiyor.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Cahit Yıldırım