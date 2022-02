Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen Ankara TEKMER'in açılış törenine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, 2020'de COVID-19 salgını şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde, Türkiye'den bir şirketin ilk kez milyar dolar değerlemeye ulaşarak "unicorn" yani Türkiye'deki tabiriyle "Turcorn" olduğunu hatırlattı.

Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünerek potansiyeli küçümseyenlere inat yollarına devam ettiklerini ifade eden Varank, 2021 yılında Turcorn sayısının 5’e yükseldiğini söyledi.

Varank, 2021 yılının sadece Turcornlar açısından değil, bir bütün olarak tüm girişim ekosistemi için tarihi yıl olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye’de 300'den fazla girişim, toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 'Maşallah' diyelim. Bu değer bir önceki yılın yaklaşık 10 katı. Önemli bir başarı ama daha gidecek çok yolumuz var. Biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde kendimize 2023 yılına kadar en az 10 Turcorn çıkarma hedefi koyduk. Kısa sürede katettiğimiz mesafeye bakınca, ben açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olduğuna inanmıyorum.

Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara TEKMER'in de bu hedefe giden yolda ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü bu güzel mekan, cevval girişimcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, çözümler üretecek şekilde tasarlandı."

"Daha işin başındayken 100 milyon liralık yatırım fonu oluştu"

Merkezin kuruluşuna öncülük eden LEAP Yatırım ve bünyesindeki iş insanlarının projeleri desteklemek üzere hazırda beklediklerini vurgulayan Varank, "Henüz daha işin başında 100 milyon liralık bir yatırım fonu oluşturuldu bile. Hatta öğrendiğime göre yeni kaynakları da dahil ederek bu bütçeyi daha da yükseltmek niyetindeler. Burada faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmanı karşılamak üzere yatırımcıları hazır. Biz zaten daha önce birçok konuda, imkan verildiğinde Türk gençlerinin, Türk girişimcilerinin neleri başarabildiğine defalarca şahit olduk. Aynı şekilde Ankara TEKMER'e de güveniyoruz. Buradan bir Turcorn çıkması da benim için şaşırtıcı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet olarak, ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Varank, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı desteklerini de anlatarak, yatırımcıları bu desteklerden yararlanmaya davet etti.

Varank, şöyle konuştu:

"KOSGEB’in yenilenen İŞGEM-TEKMER Programı ile teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine önayak olan inkübasyon merkezlerini bizzat destekliyoruz. Buralara çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim, danışmanlık ve organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde kapsamlı desteklerimiz bulunuyor. Mesela bu merkeze tamamı geri ödemesiz olmak üzere 2,2 milyon liranın üzerinde bütçe aktaracağız. Helali hoş olsun. Benim gözümde bunun gibi yapılar desteği sonuna kadar hak ediyor.

Özverili genç girişimcilerin çalışmaları neticesinde bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğine inanıyorum, bundan en ufak şüphem yok. İşte bu sebeple diğer birçok şehrimizde de yeni TEKMER'lerin açılmasını destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Sadece bu program kapsamında desteklediğimiz ve yakın zamanda faaliyetlerine başlayan 11 TEKMER'imiz daha var."

"Sevgili gençler, değerli girişimciler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin"

Kurdukları teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin kolayca ticarileşmesinin önünü açtıklarını vurgulayan Varank, finansmana ulaşım konusunda da bu yapıların önem taşıdığını dile getirdi.

Varank, erken aşamalarda riskli görülen yenilikçi girişimlerin geleneksel bankacılık yöntemlerinden, kredi mekanizmalarından yeterince faydalanamadığına işaret ederek, bu nedenle girişim sermayesi fonlarının ekosistem için hayati önem taşıdığını anlattı.

Bu fonların başında Tech-InvesTR'nin geldiğini kaydeden Varank, "Bu fon aracılığıyla Türkiye’de yatırım yapacak fonlara katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar 40 farklı girişim, Tech-InvesTR Programı kapsamında bizim desteklediğimiz fonlardan 300 milyon liranın üzerinde kaynak aldı." ifadelerini kullandı.

Varank, Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla Türkiye'de ilk olarak kitle fonlama sistemine dayalı bir destek mekanizması geliştirdiklerini anımsatarak, Ankara TEKMER'in de Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak kitle fonlamasına dahil olması gerektiğini söyledi.

Gençlere, desteklere ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgiler için "www.yatirimadestek.gov.tr" internet sayfasını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Varank, "Sevgili gençler, değerli girişimciler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Bizler tüm imkanlarımızla sürecin her aşamasında yanınızdayız. Eğitimden finansmana, mentordan ofise kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Kapımız sizlere her daim açık." diye konuştu.

Azerbaycanlılara TEKNOFEST'e katılım çağrısı

Bakan Varank, 2018 yılından bu yana düzenledikleri TEKNOFEST'in katılımcı sayısının her yıl katlanarak arttığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl TEKNOFEST’i Karadeniz'e taşıyacak ve Milli Mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun merkezli düzenleyeceğiz ama bizi daha da heyecanlandıran, 26-29 Mayıs'ta Bakü'de TEKNOFEST AZERBAYCAN'ı gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuzun küresel bir marka olma yolundaki ilk adımını atmış olacağız. 17 Şubat'a kadar TEKNOFEST AZERBAYCAN yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yarışmaların bir kısmına Türkiye'den de başvurmak mümkün. Bu vesileyle Can Azerbaycan’a buradan selamlar gönderiyor, hem Azerbaycanlı kardeşlerimi hem de sizleri yarışmalara başvurmaya davet ediyorum."