Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,55 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5625'ten tamamladı.

7 Şubat güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5480 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 15,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 18,3380'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 95,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise üst üste altı işlem günü süren yükseliş serisinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,1430'dan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları sonrası döviz kurlarında artan oynaklığın yavaş yavaş dengelenmeye başladığını söyledi.

Para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, Avro Bölgesi'nde ise yatırımcı güven endeksinin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.