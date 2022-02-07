Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 790 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 780-793 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 788,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 789,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.812 dolardan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 789 lira 30 kuruşken satışı ise 789 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.275 lira satış fiyatı 1.296 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.812,31 dolar

Satış: 1.812,50 dolar

Gram

Alış: 789,30 lira

Satış: 789,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.275,57 lira

Satış: 1.296,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.242,00 lira

Satış: 5.293,00 lira