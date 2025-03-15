Bakan Uraloğlu: Vizyonumuz dünyaya öncü olmak

Bakan Uraloğlu, etkinlik kapsamında yaptığı sunumda Türkiye’nin mega projeleri ile ulaştırma ve haberleşme yatırımlarını anlattı. Geleceğin teminatının gençler olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Sizin buradan mezun olup belirli görevlere geldiğiniz zaman ülkemize, coğrafyamıza ve bütün dünyaya çok güzel hizmetler yapacağınıza canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının insan, yük ve veri taşıdığını vurgulayarak “Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmaktır.” dedi.

"Türkiye bulunduğu konum itibariyle Orta Koridor’un merkezinde"

Türkiye’nin coğrafi konumunun jeostratejik önemini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesindeki yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde olduğunu ifade etti. Uraloğlu, söz konusu bölgenin 51 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılası ve 25 trilyon dolarlık da yıllık ticaret hacmi olduğunu sözlerine ekledi. Uraloğlu, Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle Orta Koridor’un da merkezinde olduğunu söyleyerek bu koridoru daha da güçlendirmeyi planladıklarını kaydetti.

Pekin’den çıkan bir yükün Süveyş Kanalı’ndan 35 günde, Ümit Burnu’ndan ise 45 günde Londra’ya ulaştığını belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru tamamlandığında bu sürenin yaklaşık 25 güne düşeceğini ifade etti. Uraloğlu, Orta Koridor vasıtasıyla ise yük taşıma süresinin 18 günde olduğunu, ilerleyen zamanda Hazar geçişli demiryolu sayesinde süreyi 14 güne kadar da düşürmüş olacaklarının altını çizdi.

Zengezur Koridoru’nun da önemine değinen Uraloğlu, “Zengezur Koridoru Azerbaycan'dan başlayıp Ermenistan veya İran'dan sonra Nahcivan oradan da Dilucu ve Kars'tan gelip Bakü-Tiflis Hattı’na bağlanmış olacak. Esasında ülkemizin demiryolu ağına da bir anlamda bağlanmış olacak. Bunun yapım çalışmaları Azerbaycan tarafından devam ediyor. Bizim tarafta gözüken 224 kilometreye de inşallah önümüzdeki aylarda başlamış olacağız.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru’nun ise Çin’den deniz yolu ağırlıklı olarak Irak'ın Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na gelecek olan yüklerin demiryoluyla bin 200 kilometrelik mesafe kat ederek Ovaköy’den Türkiye’ye gireceğini kaydetti. Uraloğlu, “Bu, ülkemizde de yaklaşık 2 bin 100 kilometre civarında bir hattı kat ederek Kapıkule'den Avrupa'ya çıkmasıyla ilgili bir proje. Projesi bitti. Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye olarak bunun finansmanını ve yapımını konuşuyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah onu da hayata geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

29 bin 730 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağı

2002 yılında 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol varken bugün 29 bin 730 kilometre bölünmüş yolun olduğunu dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Karayollarının sorumluluk alanındaki yol uzunluğu yaklaşık 69 bin kilometre. 2002 yılında sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün tam 77 il bölünmüş yolla bağlı. Otoyol uzunluğunu 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yolları 32 bin kilometreye yaklaştırdık. Köprü, viyadük ve tünellerde çok ciddi işler yaptık.”

Mühendisliğin, estetikle karşılık bulduğu meslek dallarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Çok güzel estetik yapılarımız da var. Bu anlamda yaptığımız yapıların, uluslararası kuruluşlardan birçok kalite ödüllerini de aldığını söylemek isterim. 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli, Eğiste Hadimi Viyadüğü…” şeklinde konuştu.

Köprülerin belirli özellikleri ile sıralandığını da anlatan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 bin 23 metre orta açıklığı ile Dünyanın en uzun asma köprüsü olduğunu belirterek “Gerçekten bir mühendislik harikası ve burada bizim milli değerlerimizi yansıtan, bayrağımızı yansıtan, top mermisiyle birçok özelliği olan köprü. Toplam 4 bin 608 metre, yaklaşım viyadükleriyle birlikte.” dedi.

Türkiye’nin mega projelerini de anlatan Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Zigana Tüneli ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, bu projeler ve kazanımları hakkında da öğrencilere bilgi verdi.

Ankara – İstanbul arasında ilerleyen dönemde mevcut karayolunun yetmeyeceğini söyleyen Uraloğlu, “Ankara–İstanbul arasında mevcut karayolu yetmeyecek. Ne zaman? Yaklaşık bir 10 yıl sonra. O zaman biz bugünden bunun projesini yapıyoruz. Yani Kuzey Marmara Otoyolunu kullanan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Akyazı’ya gelip de eski otoyola girdikleri zaman sanki bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi de oluyorlar. O zaman Kuzey Marmara Otoyolundan Ankara’ya doğru otoyol yapmamız gerekiyor. Şimdi onun projesine başladık.” açıklamasında bulundu.

2035’de satılacak her iki araçtan bir tanesinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Uralğlu, “Bakın şu anda ülkemizdeki elektrikli araçlar sayısı 208 bin civarına gelmiş durumda. Şarj istasyonlarımız soket olarak 28 bin. Birçok ülkeden, gelişmiş birçok ülkeden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şarj istasyonu olmayan ilimiz yok Türkiye’de.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için de çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek otonom sürüşe gidecek olan bir sürecin altyapısını Türkiye'de birkaç yıl içerisinde hayata geçireceklerinin de altını çizdi.

Yaklaşık 14 bin kilometre demiryolu ağı

Türkiye’de yaklaşık 14 bin kilometre demiryolu ağı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı demiryollarını 2 bin 251 kilometreye, Bakanlık eliyle yapılan kent içi raylı sistemleri bin kilometreye ulaştırdıklarını belirtti. Yapımı devam eden ve planlanan demiryolu projeler hakkında konuşan Uraloğlu, “Biz bunu bitirdiğimizde siz bir trene binerek ülkemizin tamamını 48 saatte gezebileceksiniz.” açıklamasında bulundu.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Ankara'dan Nallıhan Beypazarı üzerinden gelecek olan Süper Hızlı Tren Projesinin projesine başladık. 350 kilometre saat hızla gidecek ve 80 dakikada Ankara-İstanbul arasını siz kat etmiş olacaksınız.” dedi. Uraloğlu ayrıca Türkiye’nin artık kendi trenlerini de ürettiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin 175 ülke ile hava ulaşım anlaşması var

Havalimanı sayısını 58’e çıkardıklarını da vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin 175 ülke ile Hava Ulaşım Anlaşması olduğunu ve 351 noktaya uçtuğunu kaydetti. Uraloğlu, “2003’te 34 milyon yolcu taşırken bugün 230 milyon yolcuyu taşıyabiliyoruz.” diye konuştu. Denizcilikte ise 217 liman olduğunu ve 532 milyon ton yük elleçlendiğini vurgulayan Uraloğlu, tersane sayısının ise 37’den 85 çıkardıklarını söyledi.

Genişbant abone sayısının ise 96 milyon, mobil abone sayısının 94-95 milyon olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Fiber uzunluğumuz 588 bin kilometre. Bunu 800 bin kilometrelere çıkarmayla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

5G teknolojisini 4 büyüklerin stadyumlarında vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “5G teknolojisi pratikte bize 10 kat hız getirecek. İnşallah önümüzdeki sene de 5G'yi Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya başlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.