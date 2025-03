Bakan Işıkhan: Kadın ve genç istihdamını teşvik etmek öncelikli hedefimiz

Işıkhan, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra kent merkezinde bir oteldeki "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Işıkhan, Aydın'ın, tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Aydın'ın Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunmaya, kararlılıkla üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini anlatan Işıkhan, ülkedeki ekonomik politikaların olumlu yansımalarını Aydın'da görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Aydın'ın kayıtlı iş gücü sayısının 81 bin 64'e ulaştığını ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kayıtlı iş arayan sayımız 30 bin 979'a ulaştı. 2023 yılı ile kıyasladığımızda iş arayan sayısında bir miktar azalma görmekteyiz. Açık iş sayımız 40 bin 134'tür. Bu yıl Aydın'da 26 bin 453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz. 2024 itibarıyla 12 bin 209 kadınımız iş hayatına kazandırıldı."

Gençler için de özel projeler yürüttüklerini dile getiren Işıkhan, geçen yıl 9 bin 906 gencin istihdam edildiğini söyledi. Işıkhan, çalışma hayatına katılımlarını teşvik etmek amacıyla 693 engellinin de işe yerleştirildiğini bildirdi.

Aydın'ın yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarını sürekli güncellediklerine işaret eden Işıkhan, 2024 itibarıyla teşviklerden yararlanan iş yeri sayısının önemli seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Şehri sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale getirmek için sanayi bölgelerini güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Işıkhan, kentin tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğu potansiyeli daha da büyüteceklerini belirtti.

Birçok tarım ürününde kentin lider olduğunu vurgulayan Işıkhan, buranın tarım ve gıda sanayisinde marka bir şehir haline gelmesi gerektiğini, bu anlamda tarımsal üretimi sanayiyle buluşturacak projeleri teşvik edeceklerini bildirdi.

Aydın'da gıda sanayisi, turizm sektörü ile tarımsal üretim ve teknoloji odaklı sektörlerin ön plana çıktığını aktaran Işıkhan, bu alanlardaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarını genişlettiklerini söyledi.

Birliktelik vurgusu

İş insanlarıyla sürekli iletişim halinde olmanın, beklenti ve taleplerini dinlemenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aydın, bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale gelmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücünü artırmak, kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Biz hükümet olarak iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Aydın'ın gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz."

Vali Canbolat'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.​​​​​​​