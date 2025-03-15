Çok Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.03.2025 14:10

Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) bu yıl uyguladığı ücret tarifesinde düzenleme yapıldı.

Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Kurumun konuya ilişkin tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan 2025 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, iki sınıfa kadar olmak üzere marka yenileme ücreti 2 bin 049,67 lira, koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti 5 bin 235,42 lira oldu. Üçüncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti 654,42 lira, marka iptal ücreti de 23 bin 458,33 olarak belirlendi.

Tebliğ kapsamında var olan ücretlere ek olarak, marka iptal talebi emanet tutarı 23 bin 458,33 lira, ilave her bir sınıf için marka yenileme ücreti 500 lira, 3'üncü ve sonraki her bir sınıf için koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti 875 lira oldu.

Bunun yanı sıra 35/5'inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3'üncü sınıf ve sonraki her bir sınıf için marka başvurusu ek sınıf ücreti de 300 lira olarak düzenlendi.

Ayrıca marka iptal ücretinin tek seferde tahsil edilmesi ve kurum ücreti ile emanet hesabında tutulacak ücret olmak üzere iki kalemde hesaplanması karara bağlandı.

ETİKETLER
Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Otoyolları kullanan 800 bin araçtan geçiş ücreti tahsil edilemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Mesleki ve teknik eğitimin yeni vizyonu öğrenciler ile velilere tanıtılacak
14:19
MEB'in "Sıfır Atık Yarışması" için başvurular başladı
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
14:10
Bakan Kurum Hatay’da depremzede ailenin yeni evine misafir oldu
13:37
İngiltere Birmingham'da çöp krizi: Kenti fareler bastı
13:27
Kastamonu'da denizin rengi kahverengiye döndü
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ