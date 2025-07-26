Bakan Uraloğlu: Bursa'da Doğancı Tüneli ile 15 dakikalık yol 3 dakikaya indi

Uraloğlu, Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarının açılış töreninde, Orhaneli ve Keles ilçelerinin kentin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeler olduğunu söyledi.

Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan 89 kilometrelik güzergahın kentin iç kesimlerle bağlantısını sağlaması bakımından önem arz ettiğini belirten Uraloğlu, "Sıklıkla tercih edilen yol, her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor. Bu yol, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısının sürücüler için ciddi zorluklar oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Doğancı Tüneli Projesi'ni hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık ve 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli ile 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve hemzemin kavşak inşa ettik. Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapıdır."

Bunun Türkiye'deki en zor tünellerinden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bir tünelin kayalarını delip patlatıyorsanız en kolayı, odur. Burası yapı ve iş güvenliği için santimetre santimetre kazdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden biridir. Türkiye'deki en zor 5 tünelin arasındadır. Burada bir mühendislik ve işçilik eseri ortaya konmuştur. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergahtaki trafik güvenliğini artırarak konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasını sağlayacak, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek."

Uraloğlu, "Tünel sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan sadece 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 324, akaryakıttan 29 olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu da buraya harcadığımız paranın birkaç yıl içinde amorti edilmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Karbon salınımını yıllık 1725 ton azaltarak doğayı korumayı hedeflediklerine dikkati çeken Uraloğlu, tünelin giriş ve çıkış portallarına 10 bin ağaç ve peyzaj bitkisi dikildiğini, tünel içinden drene edilen geri dönüşüm suyundan damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergilendiğini vurguladı.

Bölünmüş yol ağı 29 bin 787 kilometreye çıktı

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ülkede 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Bu sene sonu itibarıyla bunu 30 bin kilometreye tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefi için 'Bunu nereye yapacaksınız?' diyenlere sesleniyorum: İlk 15 bini bitirdik, ikinci 15 bin için çalışıyoruz. Geleceği görmek, tam da böyle bir şeydir. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Onun liderliğinde biz, ülkemize çok daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Türkiye'de 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken biz, bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık."

Bakan Uraloğlu, Bursa'da ulaşım ve altyapı yatırımlarına devam ettiklerini dile getirerek, kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 267 milyar lira yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunu 195'ten 610 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148'den 804 kilometreye çıkardıklarını ve hiç tüneli olmayan kente yaklaşık 15,5 kilometre uzunluğunda 6 tünel inşa ettiklerini anlattı.

Çalı, Erenler-Harmancık, Dursunbey-Tavşanlı, Mudanya-Gemlik yolları gibi 18 kara yolu projesinde yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'da sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor, kentin ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla geliştiriyoruz. Burada 201 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı inşa ediyoruz. Bunun 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimini 2026 yılı içinde, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma arasını ise 2028 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz. Bursa'da devam eden önemli ulaşım projelerinden biri de Emek-Yüksek Hızlı Tren Garı-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistemi Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi metrosudur. Saatte 88 kilometre tasarım hızıyla günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2026 yılı içinde bitirerek hizmete sunmuş olacağız."

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten'in de konuşma yaptığı törene TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer ve vatandaşlar da katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimiyle tünelin açılışı gerçekleştirildi.