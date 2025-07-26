Bakan Şimşek: Kredi notundaki artış, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor

Türkiye'nin ekonomi alanında attığı güven artırıcı adımlar uluslararası kuruluşlarda da karışık bulmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Türkiye'nin kredi notunu 1 kademe yükseltti. Türkiye'nin kredi notu B1'den Ba3'e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Şimşek, kararlılık vurgusu yaparak "Yeni not artışları gelmeye devam edecek" dedi.

Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Not artışı, ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor"

Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir.

