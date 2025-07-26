Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.07.2025 11:03

56 ilde 642 taşınmaz açık artırmayla satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 56 ildeki 642 taşınmazı 5-6 Ağustos'ta açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

56 ilde 642 taşınmaz açık artırmayla satışa çıkıyor

Bakanlıktan edinilen  bilgiye göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 56 ilde mülkiyetinde bulunan 642 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Açık artırmada, Diyarbakır, Edirne, Bilecik, Yalova, Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Gümüşhane, Kastamonu ve Iğdır'da 1'er, Şanlıurfa'da 19, İstanbul'da 31, Kocaeli'nde 8, Tekirdağ'da 2, Kırklareli'nde 7, Sakarya'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 2, İzmir'de 75, Antalya'da 15, Aydın'da 4, Afyonkarahisar'da 5, Kütahya'da 14, Denizli'de 2, Adana'da 2, Elazığ'da 29, Samsun'da 17, Yozgat'ta 11, Mersin'de 59, Uşak'ta 6, Tokat'ta 2, Mardin'de 15, Muş'ta 34, Ağrı'da 2, Bitlis'te 5, Van'da 2, Ankara'da 121, Kayseri'de 15, Kırıkkale'de 6, Konya'da 8, Niğde'de 8, Sivas'ta 3, Bingöl'de 3, Trabzon'da 2, Erzincan'da 4, Kars'ta 6, Malatya'da 4, Kahramanmaraş'ta 2 ve Muğla'da 69 taşınmaz satışa çıkarılacak.

Satışlar, 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek

Taşınmazların satışları, 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü 5 Ağustos salı günü, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Elazığ, Samsun, Yozgat, Mersin, Uşak ve Tokat'taki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

6 Ağustos çarşamba günü ise Şırnak, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Ankara, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, Sivas, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, Iğdır, Kars, Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla'da taşınmazlar satışa sunulacak.

Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.

ETİKETLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Kredi notundaki artış, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Mavi Vatan’a yeni oyuncu: Dünyada örneği yok
11:24
Assos'ta 3 bin 500 yıllık sütunlar gün yüzüne çıkarılıyor
11:32
Belçika Savunma Bakanı Francken: Uluslararası alanda herkes Türkiye'yi dinliyor
11:21
"Huzur İstanbul" uygulamasında 833 gözaltı
10:58
İETT otobüsü çelik bariyerlerde asılı kaldı
10:56
Trump yönetimi vasıflı işçi vizeleri ve vatandaşlık mülakatlarında değişiklik planlıyor
Termometreler 50,5 dereceyi gördü… İşte dünün en sıcak 20 noktası
Termometreler 50,5 dereceyi gördü… İşte dünün en sıcak 20 noktası
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’a yeni oyuncu: Dünyada örneği yok
Mavi Vatan’a yeni oyuncu: Dünyada örneği yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ