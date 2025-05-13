Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel belirsizlikler nedeniyle ve artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatının yüksek seyrettiğini söyledi.

Altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini belirten Şimşek, ihracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin oldukça altında gerçekleşmeni beklediklerini ifade etti.

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ettiğini belirterek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor" dedi.