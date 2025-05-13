Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 13.05.2025 11:04

Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını beklediklerini açıkladı.

Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel belirsizlikler nedeniyle ve artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatının yüksek seyrettiğini söyledi.

Altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğini belirten Şimşek, ihracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin oldukça altında gerçekleşmeni beklediklerini ifade etti. 

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ettiğini belirterek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor" dedi.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Vakıf Katılım'dan 1,9 milyar lira net kar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Cevdet Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası
12:30
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 3 sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
12:22
ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar
12:24
İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi
12:17
İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı
12:17
Bakan Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ