Vakıf Katılım'dan 1,9 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, katılım bankacılığının gelişmesi ve büyümesini sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Yılın birinci çeyreği itibarıyla 350,3 milyar lira fon toplayan banka, ekonomiye 398,6 milyar lira finansman desteği sağladı.

Söz konusu dönemde net karını 1,9 milyar liraya çıkaran banka, 2024 sonuna göre yüzde 20 büyümeyle 483,9 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yılın ilk çeyreğini hedefleri doğrultusunda tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kullandırdıkları fonların 398,6 milyar lira, topladıkları fonların 350,3 milyar lira olduğunu aktaran Akben, "Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 1,9 milyar lira net kar elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 37,2 milyar lira olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde, yüzde 16,48 olarak kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Zenginleştirdikleri ürün ve hizmetlerle müşteri memnuniyeti oranını yükselttiklerini vurgulayan Akben, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durumun finansal sonuçlarımıza pozitif yansımasıyla da kaynaklarımızı artırıyor, böylece reel ekonominin gelişimine daha çok katkı sağlıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi amacımız sadece bankamızın büyümesini değil, sektörümüzün de büyümesini sağlamak ve ülke refahına katkı sağlamak. Tecrübeli yönetimimiz, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile faaliyetlerimize büyük bir sorumlulukla devam edecek, büyümemizi sürdüreceğiz."