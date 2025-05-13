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Ekonomi
AA 13.05.2025 10:28

İhracat birim değer endeksi martta arttı

İhracat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 yükseldi

Endeks, Mart 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artarken, yakıtlarda yüzde 15,4 azaldı.

İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 1,5 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1, yakıtlarda yüzde 1,1 gerilerken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 yükseliş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi martta yüzde 1,3 yükseldi. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2, yakıtlarda 1,2 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi söz konusu ayda yüzde 0,8 arttı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, yakıtlarda yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 artış kaydederken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 düşüş görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, şubatta 153,9 iken martta yüzde 4,4 artarak 160,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi geçen yıl martta 162 iken bu yıl yüzde 5,7 artarak 171,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi şubatta 128 iken yüzde 2,8 artarak martta 131,6 olarak belirlendi. İthalat miktar endeksi Mart 2024'te 131,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 4 artarak 136,7 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2024'de 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,4 puan artarak 87,7 olarak hesaplandı.

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