İlk 4 ayda 45 il ihracatını artırdı

Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 151 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 840 milyon dolar ve yüzde 21,4 artışla Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolar ve yüzde 2,8 yükselişle İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 639 milyon 881 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 434 milyon 244 bin dolarla kazanlar, makineler ve 386 milyon 830 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Nisan ayında en fazla ihracatını arttıran il Kocaeli oldu

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 52 milyon 411 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 245 milyon 788 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ile 224 milyon 915 bin dolarla demir ve çelik alanları takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 534 milyon 951 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 182 milyon 376 bin dolarla demir ve çelik, 172 milyon 618 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 384 milyon 207 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 286 milyon 523 bin dolarla Almanya ve 264 milyon 326 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 276 milyon 617 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 256 milyon 102 bin dolarla İngiltere ve 170 milyon 919 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 191 milyon 833 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 148 milyon 308 bin dolarla İtalya ve 111 milyon 774 bin dolarla Romanya takip etti.

Buna göre, ocak-nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.