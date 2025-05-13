Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.05.2025 09:53

İlk 4 ayda 45 il ihracatını artırdı

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 17 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı, 45 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

İlk 4 ayda 45 il ihracatını artırdı

Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 151 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 840 milyon dolar ve yüzde 21,4 artışla Kocaeli, 1 milyar 981 milyon dolar ve yüzde 2,8 yükselişle İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 639 milyon 881 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 434 milyon 244 bin dolarla kazanlar, makineler ve 386 milyon 830 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Nisan ayında en fazla ihracatını arttıran il Kocaeli oldu

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 52 milyon 411 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 245 milyon 788 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ile 224 milyon 915 bin dolarla demir ve çelik alanları takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar, mineral yağlar 534 milyon 951 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 182 milyon 376 bin dolarla demir ve çelik, 172 milyon 618 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 384 milyon 207 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 286 milyon 523 bin dolarla Almanya ve 264 milyon 326 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 276 milyon 617 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından 256 milyon 102 bin dolarla İngiltere ve 170 milyon 919 bin dolarla İtalya sıralandı.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 191 milyon 833 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 148 milyon 308 bin dolarla İtalya ve 111 milyon 774 bin dolarla Romanya takip etti.

Buna göre, ocak-nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi
10:59
Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı
10:57
Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı
10:46
Vakıf Katılım'dan 1,9 milyar lira net kar
10:39
Hindistan ve Pakistan askeri yetkilileri, ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı
10:29
İhracat birim değer endeksi martta arttı
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ