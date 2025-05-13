Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.05.2025 09:18

Elektrik üretim ve depolama tesisleri kabul yönetmeliği revize edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Elektrik üretim ve depolama tesisleri kabul yönetmeliği revize edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 12'nci, 16'ncı, maddelerinde yer alan "tesisler" ibaresi "tesisler/üniteler" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS), sistem kontrol yazılımı (SKY) kısaltmalarının anlam ve kapsamları eklendi.

Yönetmelikte kabul başvuru kapsamı, değerlendirme süreci gibi konularda da değişikliklere gidilerek, çeşitli madde ve fıkralar revize edildi.​​​​​​​

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Enerji
Sıradaki Haber
Vergi incelemelerinde dijital sistemlerin katkısı artırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:43
Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesi, BAE'ye 1,45 milyar dolarlık silah satışı teklifi
09:41
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
09:35
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:35
Balık Ayhan vefat etti
09:31
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
09:33
25 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji 25 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji 25 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA'lardan tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ