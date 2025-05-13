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Ekonomi
AA 13.05.2025 08:29

Bakan Şimşek İngiltere'de temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bakan Şimşek İngiltere'de temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu kapsamda yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak.

Şimşek, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.

Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek, "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.

Ayrıca EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak Şimşek, soru-cevap bölümünde de katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

Bakan Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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İngiltere Mehmet Şimşek Yatırımcı
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