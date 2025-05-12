İş dünyası, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Gelecek nesillerimiz şehitlerimiz sayesinde terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “Onları hep minnetle anacağız. Hafızalarımızda hep taze kalacaklar. Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir Mehmetçiğimizi, onların eşlerinin, çocuklarının ve ailelerinin acılarını, fedakarlıklarını sonsuza kadar tüm nesillerimiz hafızalarında diri tutacaktır.” değerlendirmesinde bulundu..

Yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam’ olacağına işaret eden Avdagiç, Türkiye’nin 21. yüzyılın “Türkiye Yüzyılı” olması yolunda önemli bir prangadan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin büyük inisiyatifleriyle zorlu bir dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti;

“Ekonomide olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz”

Türk iş dünyası olarak ‘terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle anıyoruz. Türkiye’nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşıyoruz. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz.

Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artış ekonomimize olumlu yansıyacak. Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz.

“Barış ve terörsüz Türkiye, şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükselmiştir”

Şüphesiz bulunduğumuz coğrafyanın yapısı itibarıyla Türkiye’nin birinci önceliği hep güvenlik olacak. Öte yandan yakın tehdit olarak yaşadığımız terör örgütü tehlikesinin, Devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf edilmesiyle, savunma ve iç güvenliğe tahsis edilen yüksek pay ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ayrılacaktır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye’yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor. Barış ve terörsüz Türkiye’nin şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmayacağız.

ATO Başkanı Baran: Silah bırakma kararı tarihi bir fırsattır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini belirterek, “PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, güvenlik risklerinin azalmasıyla yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır.” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin 100 yıllık tarihinde yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Şimdi nihayet bir devir kapanıyor. Bu sürecin Türkiye’nin ekonomik büyümesi için bir fırsat olacağına inanıyor, barış ve istikrarın devamını kararlılıkla destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Baran, şöyle devam etti;

“Yaklaşık yarım asırdır ülkemizin kamu kaynaklarının önemli bir kısmı, terörle mücadeleye ve güvenlik harcamalarına ayrılmak zorunda kaldı. Terör, sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını yavaşlattı, refah artışını engelledi. PKK’nın silah bırakma ve örgütsel yapısını sonlandırma kararı, terörsüz Türkiye hedefine atılmış önemli bir adım ve tarihi bir fırsattır.

Terörün sonlanarak, yıllardır süren güvenlik tehdidinin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden canlanmasına imkân sağlayacaktır. Güven ortamı, girişimciliği, yatırımı, turizmi ve ihracatı destekleyen temel bir zemindir. Ülke kaynaklarımızın, üretime, eğitime, inovasyona ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirilmesi Türkiye’nin ikinci yüzyılında, gelişmiş ülkeler liginde hak ettiği yere çıkmasını sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır.

Terörsüz Türkiye hedefine güçlü adım atma iradesini gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve sürece emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tarihi zamanı, Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde ülkemizde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacağını hiçbir zaman unutmayacak, onları hep minnetle anacağız.”