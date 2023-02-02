Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında ücretlilere yönelik zamları hatırlattı.

"Gıdada fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz."

Borç yapılandırma fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanı'nın gündeminde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırması da vardı.

"40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları var. Bunların oluşturduğu ağır bir yük söz konusu. Bu nedenle 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde bir düzenlemeye gittik. Sadece bu düzenleme 7,9 milyon kişiyi ilgilendiriyor."

"EYT'nin maliyeti 255 milyar TL"

Bakan Nebati'ye EYT düzenlemesinin maliyeti de soruldu. Bütçeyi işaret etti, net rakam verdi.

"Türkiye'nin güçlü bir bütçesi var. EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira. Mayıs ayından bu yana hazırlıklar yapıldı. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk."

"Ekonomimiz operasyona açık değil"

Nureddin Nebati, Türkiye'ye yönelik ekonomi operasyonlarının boşa çıkacağını söyledi.

"Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok."