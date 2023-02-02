Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Moskova’nın askeri sanayi angajmanlarına aracılık eden 22 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugünkü adımlar, Hazine'nin dünya çapında yaptırım uygulanan Rusların varlıklarını tespit etmek, dondurmak ve bunlara ele koymak için kurduğu Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarkları Görev Gücü'nün faaliyetlerinin bir parçası olarak atıldı." denildi.

Yaptırım uygulanan şirketler ağının merkezi Güney Kıbrıs'ta

Hazine'nin açıklamasında, bu yaptırımlarda Rusya yaptırımlarını delme faaliyetlerinde bulunan GKRY vatandaşı silah tüccarı Igor Vladimirovich Zimenkov liderliğindeki bir şirketler ağını hedef aldığı kaydedildi.

ABD tarafından "Zinmenkov Ağı" olarak adlandırılan şirketler ağının yaptırım kapsamındaki bir Rus şirketine yüksek teknoloji cihazlar tedarik etmek de dahil, Rus savunma sanayisiyle bağlantılı projelerde rol aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu şirketler ağının aynı zamanda, Rusya'nın önemli savunma şirketlerinden Rosoboroneksport ve Rostec'le ilişkili olduğu ifade edildi.

Igor Zimenkov ve oğlu Jonatan Zimenkov’un geniş bir kişi ve kuruluş ağıyla, Rus savunma ürünlerinin üçüncü ülkelere satışı için çalıştığı belirtilen açıklamada, baba ve oğul Zimenkov’un Rus savunma şirketleri ile yazışmalarının tespit edildiği, ikilinin bazı ülkelere Rus siber güvenlik ürünleri ve helikopter satışına ilişkin çok sayıda anlaşmaya dahil oldukları kaydedildi.

Açıklamada, Zimenkov’un ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Belarus savunma kuruluşu Belspetsvneshtechnika'nın (BSVT) Latin Amerika'daki satış faaliyetlerine de aracılık ettiği bilgisine yer verildi.

GKRY merkezli Zimenkov Ağının parçası olarak yaptırım listesine alınan diğer önemli bir silah tüccarı da yine GKRY vatandaşı Alexander Volfovich oldu.

Volfovich’in ve sahibi olduğu GBD Limited adlı şirketin, Rus silahlarının Afrika ülkelerine satılmasına aracılık ettiği gerekçesi ile yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra Volfovich’in biri Bulgaristan, biri İsrail, dördü GKRY merkezli olmak üzere Rusya yaptırımlarını delmek üzere kullanılan altı paravan şirketine de yaptırım uygulandığı belirtildi.

ABD ambargoları kaldırdı ama GKRY hala kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma merkezi

ABD Kongresi, Rus savaş gemilerine ikmali durdurması, Rusya ile savunma ilişkilerini azaltması ve kara para aklama faaliyetlerine müdahale etmesi koşuluyla GKRY’ye yönelik silah ambargolarının yıllık olarak kaldırılmasına izin vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 17 Eylül 2022’de Kongre'ye bir rapor sunarak Rum yönetiminin, şart koşulan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bu kapsamda GKRY'ye yönelik 2023 mali yılı için silah ambargolarını kaldırdığını bildirmişti.

Günlük basın toplantısında AA muhabiri, bu raporu ve ambargoların kaldırılmasını hatırlatarak Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e "Rum kesiminin halen bir kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma merkezi olduğunu, bu durum dikkate alınarak GKRY ambargolarının kaldırılması kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini" sordu.

Patel, yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlatmasına karşı atılan adımların bir parçası olarak uygulandığını ancak GKRY ambargolarının kaldırılması konusunda bir politika değişikliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Muhabirin, bu yaptırımları delme faaliyetlerine rağmen ambargoların kaldırılması kararının doğru olduğunu değerlendirip değerlendirmedikleri sorusuna yanıt vermekten kaçınan Patel, politika değişikliği olmadığını yineledi. ​​​​​​​