Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 artışla 34.101,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artarak 4.119,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2 kazançla 11.816,32 puana çıktı.

Fed'in faiz kararı öncesi güne negatif başlangıç yapan pay piyasaları, Bankanın kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası günü kazançla tamamladı.

Banka, bu yılın ilk toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed açıklamasında, enflasyonun bir miktar azaldığı ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği vurgulanırken, uzun vadede yüzde 2 hedefine ulaşmak için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü yinelendi.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın etkilerinin henüz hissedilmediğini belirterek, "İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz." ifadesine yer verdi.

Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündükleri seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartıştıklarını dile getiren Powell, ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmanın uygun olmayacağını kaydetti.