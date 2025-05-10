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Ekonomi
AA 10.05.2025 13:50

Bakan Kacır: Fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne ilişkin, "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, ticaret ve teknoloji savaşlarından yara almadan, fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız" dedi.

Bakan Kacır: Fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Genelgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Stratejinin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu esas alarak, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlamış yapı haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kacır, paylaşımında "Sanayimizi güçlendirecek yapısal adımları hızla hayata geçirecek, ticaret ve teknoloji savaşlarından yara almadan fırsatları gerçeğe dönüştürmeyi başaracağız." ifadesine yer verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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